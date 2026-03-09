Озеленение. В Бишкеке за памятником Курманджан датке исчезли все клены

В Бишкеке за памятником Курманджан датке исчезли все клены. Об этом в редакцию 24.kg написал читатель.

По его словам, с удивлением увидел, что ни одного дерева на прежнем месте нет.

«Помнится, чиновники рассказывали об эксперименте с поливочными мешками для этих кленов. Но прекрасно развивающиеся деревья начали гибнуть. Мешки убрали, и клены очень быстро оправились, продолжая радовать горожан. Теперь их нет. Ни одного», — рассказал горожанин.

По его словам, «очень странное озеленение столицы выходит у мэрии».

Напомним, в прошлом году муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» проинформировало, что внедряет новую технологию ухода за зелеными насаждениями — специальные мешки для полива с медленным высвобождением воды.

«Результаты показали, что подача воды в таком режиме обеспечивает капельный полив и позволяет поддерживать необходимый уровень влаги в течение трех дней. Это новшество способно значительно упростить уход за зелеными насаждениями в условиях ограниченного доступа к отдаленным участкам, так как полив можно осуществлять раз в три дня», — отмечали в МП.

В свою очередь в муниципалитете говорили, что среди преимуществ новой технологии — капельный полив без участия человека, экономия ресурсов, повышение приживаемости саженцев и удобство эксплуатации на удаленных участках.

Но клены стали чахнуть. Ухудшение их состояния объяснили распространением паутинного клеща.

