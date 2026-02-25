21:09
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Агент 024

Жители Лебединовки жалуются на разбитый тротуар и отсутствие освещения

Фото читателей

В Бишкеке жители муниципального территориального управления «Лебединовка» жалуются на состояние обочины возле трассы на улице Жибек Жолу в отрезке от улицы Лермонтова до улицы Калинина. По их словам, по этому участку ежедневно проходят десятки людей.

Как отмечают местные жители, дорогу здесь ремонтируют с октября 2025 года силами Министерства транспорта и коммуникаций.

Ремонт затянулся: техника и рабочие периодически появляются, затем надолго исчезают. Где ходить людям — непонятно, а по трассе — опасно.

«Неделю назад на объекте вновь начались какие-то работы, но вскоре прекратились. После на участке остались грязь, что еще больше осложнило передвижение пешеходов», — добавляют жители.

Также люди жалуются на отсутствие уличного освещения. В темное время суток на этом отрезке ничего не видно. Люди говорят, что возвращаться домой вечером небезопасно. Плохая видимость в сочетании с неровным покрытием и грязью создает риск травм.

Жители Лебединовки надеются, что ответственные службы обратят внимание на ситуацию, завершат затянувшийся ремонт и приведут тротуар в порядок, обеспечив безопасные условия для пешеходов.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/363515/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Южную часть проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке закроют на ремонт
В этом году в КР отремонтируют 457 километров дорог и построят 22 моста
В 2025-м Минтранс построил и отремонтировал более 1,5 тысячи километров дорог
Почему затянулась пробивка улицы Бакаева в Бишкеке, объяснил чиновник
В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 119 километров дорог
Превратить Кыргызстан в региональный хаб намерен кабмин к 2030 году
Депутат поднял вопрос о долгострое моста на Жибек Жолу и Осмонкула в Бишкеке
В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Министр транспорта жестко отчитал дорожников: «Вы нас позорите! Где качество?»
Не успели уложить — уже поплыл: новый асфальт в Бишкеке тает быстрее снега
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке кто-то выкинул в&nbsp;мусор прекрасные картины. Горожане ищут их&nbsp;автора В Бишкеке кто-то выкинул в мусор прекрасные картины. Горожане ищут их автора
&laquo;Кыргызтест&raquo;&nbsp;&mdash; очереди в&nbsp;100&nbsp;человек: горожане жалуются на&nbsp;хаос и&nbsp;закрытые двери «Кыргызтест» — очереди в 100 человек: горожане жалуются на хаос и закрытые двери
Жители Чок-Тала: Мы&nbsp;не&nbsp;можем получить 5&nbsp;соток, пока земли продают гектарами Жители Чок-Тала: Мы не можем получить 5 соток, пока земли продают гектарами
Городище Ак-Бешим и&nbsp;февральский Бишкек. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Городище Ак-Бешим и февральский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
25 февраля, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 февраля: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 февраля: дожди
20:44
Бишкекчан приглашают на пластический спектакль «ABBA вместо sLOVE»
20:23
Минцифры Кыргызстана сосредоточится на масштабировании ИИ в госсекторе
20:12
Турнир по борьбе в Албании. Трое кыргызстанцев вышли в полуфинал
20:01
Жители Лебединовки жалуются на разбитый тротуар и отсутствие освещения