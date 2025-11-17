23:50
Агент 024

В Бишкеке машины оставили на тротуаре, мешая пешеходам

В Бишкеке водители продолжают оставлять автомобили на тротуарах. Фото с места событий прислал читатель 24.kg.

По его словам, машины загородили проход за зданием Кыргызпатента, на пересечении улиц Московской и Ибраимова.

24.kg
Фото 24.kg

«Оставляют автомобили на тротуарах. Водителей не волнует, как там будут проходить мамочки с колясками. А ведь машины не обойдешь, по бокам тротуара высокие бордюры. Как они себе представляют женщину, пытающуюся поднять коляску с ребенком, чтобы обойти авто?» — возмущается бишкекчанин.

