В Бишкеке машины оставили на тротуаре, мешая пешеходам

В Бишкеке водители продолжают оставлять автомобили на тротуарах. Фото с места событий прислал читатель 24.kg.

По его словам, машины загородили проход за зданием Кыргызпатента, на пересечении улиц Московской и Ибраимова.

Фото 24.kg

«Оставляют автомобили на тротуарах. Водителей не волнует, как там будут проходить мамочки с колясками. А ведь машины не обойдешь, по бокам тротуара высокие бордюры. Как они себе представляют женщину, пытающуюся поднять коляску с ребенком, чтобы обойти авто?» — возмущается бишкекчанин.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.