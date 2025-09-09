Жители Сокулукского района жалуются на перебои с электричеством, мешающие учебе

Из-за нестабильного электроснабжения в селах Сокулукского района школьники не могут нормально учиться. Об этом 24.kg сообщили жители сел Кожомкул и Маловодного.

По их словам, в условиях перехода обучения в онлайн-формат на две недели отключение электроэнергии срывает учебный процесс.

Кроме того, вместе с отключением электричества исчезает доступ к интернету, что полностью лишает школьников и студентов возможности учиться.

Жители сел просят Министерство энергетики разобраться в этом вопросе.

