Агент 024

Жители Сокулукского района жалуются на перебои с электричеством, мешающие учебе

Фото из интернета

Из-за нестабильного электроснабжения в селах Сокулукского района школьники не могут нормально учиться. Об этом 24.kg сообщили жители сел Кожомкул и Маловодного.

По их словам, в условиях перехода обучения в онлайн-формат на две недели отключение электроэнергии срывает учебный процесс.

Кроме того, вместе с отключением электричества исчезает доступ к интернету, что полностью лишает школьников и студентов возможности учиться.

Жители сел просят Министерство энергетики разобраться в этом вопросе. 

