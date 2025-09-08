11:40
Агент 024

Бишкекчанин восстановил разметку на дороге, отмыв зебру от грязи своими руками

Активист из Бишкека продемонстрировал способ восстановления дорожной разметки с использованием бытовой химии и щетки. Об этом 24.kg рассказал его друг.

Сообщается, что парень решил почистить линии на проспекте Чингиза Айтматова с использованием бытовой химии и показать властям, что разметка часто теряет вид не из-за износа, а из-за накопившейся грязи и пыли.

По его словам, применение простого метода мойки позволяет сэкономить бюджетные средства и повысить безопасность дорожного движения.

