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Утечка воды у мечети произошла из-за трещины в трубе, авария устранена

В ответ на ранее опубликованное сообщение горожанина об утечке воды из-под асфальта возле мечети по улице Орто в жилмассиве «Ынтымак», пресс-служба мэрии города Бишкека представила официальный комментарий.

Согласно информации, полученной от муниципального предприятия «Бишкекводоканал», на место происшествия была направлена аварийная бригада. В ходе проведенного обследования специалисты установили причину утечки — ей оказалась трещина на водопроводной трубе диаметром 125 миллиметров.

Для оперативного устранения аварийной ситуации сотрудники «Бишкекводоканала» применили надвижную муфту, которая позволила восстановить герметичность поврежденного участка трубопровода. Сообщается, что при проведении ремонтных работ была задействована специальная техника.

Мэрия города Бишкека выражает благодарность жителям за проявленную бдительность и своевременное информирование о проблеме.

В «Бишкекводоканале» также заверили, что команда предприятия продолжает свою работу в круглосуточном режиме для обеспечения бесперебойного водоснабжения столицы.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/327042/
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