Все еще строится. Читатель показал условия на новом автовокзале на объездной

Читатель 24.kg снял на видео условия нового автовокзала на улице Алма-Атинской.

По его словам, он целый час добирался до места, чтобы уехать в Ташкент. На кадрах видно, что на новом объекте нет асфальтированной площадки для маршруток.

«Все еще продолжают возводить автовокзал. Можно было подождать год, чтобы отстроить его, только потом перевести маршруты туда», — возмутился читатель.

Напомним, 23 октября Западный автовокзал, в том числе мини-вокзал «Акжол», полностью прекратили работу. Все маршруты, обслуживаемые ими, отправляются с автовокзала МП «Бишкекский автовокзал» на улице Алма-Атинской, 1/1 (пересечение с объездной дорогой).

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