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Агент 024

Дым и шум. В мэрии отреагировали на жалобу о работе сауны в частном секторе

В мэрии отреагировали на жалобу на работу сауны в частном секторе.

По данным пресс-службы, сотрудники муниципальной инспекции выехали по адресу сауны на улице Жукеева-Пудовкина, 34. В частности, проверили, сжигают ли там запрещенные предметы.

«Установлено, что используется твердое топливо, уголь и дрова. При подключении к канализационной сети выявлена самовольная выемка грунта без соответствующих документов. Инспекторами составлен протокол по статье 179 части 2 Кодекса о правонарушениях. Выписан штраф в 17 тысяч сомов», — сообщили в муниципалитете.

В Октябрьском РУВД сообщили, что факт зарегистрирован в журнале учета информации.

«В настоящее время милиционеры ведут тщательную доследственную проверку по каждому доводу, указанному жильцами дома на улице Жукеева-Пудовкина. После чего будет дана соответствующая юридическая оценка. Подробности сообщим позже», — ответили там.

Отметим, ранее жильцы соседних домов пожаловались на работу сауны. Они заявили, что из-за дыма не могут в домах открыть окна на проветривание, часто со двора коммерческого объекта доносится шум. Кроме того, выразили несогласие с тем, что хозяин бани решил врезаться в канализационную сеть, которую жильцы сами протянули несколько лет назад.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/301276/
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