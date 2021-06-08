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Общество

В городе Ош два борделя работали под видом саун. Их закрыли

В Оше закрыли два борделя, работающих под видом саун. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД южной столицы.

По его данным, накануне в городе провели рейд и обнаружили две бани, где работала 31 женщина. Милиция установила их личности, взяла отпечатки пальцев, провела разъяснительную беседу и отпустила.

Отмечается, что за пять месяцев установлены 18 подпольных помещений, саун и гостиниц, где содержались притоны для занятия проституцией. В отношении владельцев заведений начато досудебное производство по статье 167 «Содействие проституции и разврату».

Сотрудники ГУВД в рамках законодательства продолжат проводить оперативно-следственные мероприятия против организаторов публичных домов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196903/
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