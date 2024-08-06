Жара, нарушение правил. Чем недовольны пассажиры общественного транспорта

Читатели 24.kg прислали в редакцию жалобы на работу общественного транспорта.

Так, один из них отмечает жару в салоне — термометр показывает больше 49 градусов.

«Я снова о новых автобусах, на которые нас пересадили, несмотря на протесты граждан. Скажите, как доехать живым до пункта назначения, если температура в салоне 49,3 градуса? Эти автобусы не для нашего климата! Это же очевидно! Верните наши троллейбусы! Пусть эти автобусы греют жителей Нарына! Здесь столица, и должны работать разные виды транспорта. Во всех столицах Европы, например, ездят современные трамваи. Провода там никому не мешают», — написал он.

Фото читателя 24.kg. На температуру в салоне жалуются пассажиры

Другой обращает внимание на то, что в автобусах вместо кондиционеров установлены вентиляторы. Пассажир задается вопросом, почему они не работают?

Также жители Бишкека сообщают о нарушениях водителями общественного транспорта правил дорожного движения.

Добавим, что пассажиры регулярно жалуются на жару и духоту в транспорте. Выяснилось, что муниципалитет закупил автобусы без кондиционеров ради экономии средств — по $10 тысяч с каждого. А так за один автобус заплатили $86,5 тысячи.

«Пересечение улиц Байтика Баатыра и Суеркулова. Поворачивает со второго ряда. Правил не знают, останавливаются на каждом шагу как маршрутчики. Где таких набрали? Якобы установили камеры внутри автобусов, чтобы выявлять нарушения среди автолюбителей. А кто будет контролировать водителей автобусов? Они сами нарушают ПДД», — прислал видеозапись читатель.

Сегодня в столице ежедневно курсирует более 845 автобусов, жалоб на долгое ожидание транспорта стало в разы меньше, но полностью они не исчезли. Так, один читатель написал, что автобусный маршрут № 18 практически ликвидирован: «И это на очень оживленном пассажиропотоке «Ошский рынок» — «Кызыл Туу». За что так над народом издеваться?».

Он прислал скриншот приложения, где видно, что на линии всего два автобуса.

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