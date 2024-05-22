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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, закрывая проход людям

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В «Востоке-5» напротив школы № 66 машины оставляют на газонах и тротуарах.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один «чудак» припарковался на улице Чокморова, закрыв проход для людей.

Бишкекчанка прислала видео с нарушителями правил парковки. Автомобили ставят так же на пути у пешеходов.

Владелец этого авто заехал на новенький тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Садырбаева та же ситуация. «Сделал замечание водителю, тот проигнорировал», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот нарушитель стоял на улице Нургазиева. Чтобы пройти, люди вынуждены выходить на проезжую часть.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/294732/
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