Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, закрывая проход людям

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В «Востоке-5» напротив школы № 66 машины оставляют на газонах и тротуарах.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один «чудак» припарковался на улице Чокморова, закрыв проход для людей.

Бишкекчанка прислала видео с нарушителями правил парковки. Автомобили ставят так же на пути у пешеходов.

Владелец этого авто заехал на новенький тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Садырбаева та же ситуация. «Сделал замечание водителю, тот проигнорировал», — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот нарушитель стоял на улице Нургазиева. Чтобы пройти, люди вынуждены выходить на проезжую часть.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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