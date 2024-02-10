В мэрии ответили, зачем акимиаты собирали данные о водонагревателях

Акимиаты собирали данные о водонагревателях в квартирах для выявления неправильно подключенных аппаратов в домах, которые подключены к Бишкектеплосети.

В мэрии напомнили, что в связи с аварией на ТЭЦ столицы ОАО «Бишкектеплосеть» было принято решение о временном отключении горячего водоснабжения.

«Во время подключения теплоснабжения, а также подачи горячего водоснабжения выявлено, что некоторые жители неправильно подключили водонагреватели в квартирах. Данная ситуация некорректно отражалась на работе по подаче горячего водоснабжения. Из-за того, что многие водонагреватели неправильно установлены, во время подачи горячего водоснабжения подавалась холодная вода», — сказали в муниципалитете.

Напомним, ранее читатели сообщили, что акимиаты Бишкека собирают информацию о водонагревателях в квартирах. Они интересовались, для чего районным администрациям потребовалась такая информация.

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