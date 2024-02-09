Новая брусчатка путепровода на проспекте Чингиза Айтматова шатается под ногами

Плитки брусчатки отремонтированного путепровода на проспекте Чингиза Айтматова, в районе улицы Толстого, шатаются под ногами. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Только сделали ремонт, а уже все разваливается. Вся брусчатка болтается, а бетон крошится», — написал он.

Ранее бишкекчанин сообщал, что с потолка этого же путепровода течет вода.

Напомним, муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» для реконструкции закрыло путепровод на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Толстого в конце лета.

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