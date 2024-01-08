Зима еще не закончилась, а асфальт на дорогах Бишкека уже разрушился

На дорогах Бишкека, даже центральных, разрушается асфальт. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Так, на улице Шабдана Баатыра яма очень мешает проезду.

Фото читателя 24.kg. Разбитые дороги Бишкека

«Ужасная дорога, сплошные ямы на улице 7 Апреля. Примите меры!» — написал автолюбитель.

Фото читателя 24.kg. Разбитые дороги Бишкека

Отметим, читатели жалуются, что невозможно без вреда автомобилю проехать на отрезке улицы Толстого от улицы Тимура Фрунзе.

«Зима еще не закончилась, а ямы уже появились и на улице Байтика Баатыра, на проспекте Чуй и на других центральных трассах. Что уж говорить про более мелкие дороги?! А ямочный ремонт будет только весной-летом», — написал водитель.

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