00:46
USD 88.25
EUR 95.30
RUB 0.92
Агент 024

Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и Джети-Огузское ущелье

К сожалению, лето закончилось. Для многих начались трудовые будни и школа. Но воспоминания о жарких отпускных днях наверняка еще долго будут греть. А какой отпуск в Кыргызстане без Иссык-Куля? Поэтому в этом выпуске вновь только о нем.

Вместе с постоянным нашим автором Анарой Джорабаевой отправимся на южный берег озера.

Там же, в Джети-Огузском районе, свои прекрасные фотографии сделал местный житель Василий Павлов.

Еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов побывал в Джети-Огузском ущелье, где не забыл сделать фотографии, а после поделился ими с читателями 24.kg.

Надеемся, что фотографии наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и Джети-Огузское ущелье

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/273670/
просмотров: 4940
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и Джети-Огузское ущелье
Мгновения жизни. Иссык-Куль утренний, пляжный и вечерний
Мгновения жизни. Джети-Огузское ущелье и каньон Сказка
Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и ущелье Джети-Огуз
Мгновения жизни. Белогорский водопад и иссык-кульский Каджи-Сай
Мгновения жизни. Белогорский водопад и ущелье Адыгине
Мгновения жизни. Озеро Коль-Тор и гора Алдиер
Мгновения жизни. Кегетинское и Сары-Ойское ущелья
Мгновения жизни. Озеро Коль-Тор и гора Алдиер
Популярные новости
Новые автобусы vs&nbsp;маршрутки. На&nbsp;что жалуются пассажиры общественного транспорта Новые автобусы vs маршрутки. На что жалуются пассажиры общественного транспорта
Пробки в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;улицах с&nbsp;выделенной полосой для транспорта заторы Пробки в Бишкеке. На улицах с выделенной полосой для транспорта заторы
Чудаки парковки. Парк возле Аламединского рынка превратили в&nbsp;стоянку Чудаки парковки. Парк возле Аламединского рынка превратили в стоянку
В&nbsp;Караколе в&nbsp;школы не&nbsp;принимают на&nbsp;работу учителей пенсионного возраста В Караколе в школы не принимают на работу учителей пенсионного возраста
Бизнес
Льготные тарифы&nbsp;О! для школьников и&nbsp;студентов помогут хорошо сэкономить Льготные тарифы О! для школьников и студентов помогут хорошо сэкономить
Получите облачную электронную подпись онлайн через MegaPay Получите облачную электронную подпись онлайн через MegaPay
Doscredobank объявляет о&nbsp;выплате доходов по&nbsp;именным зеленым облигациям Doscredobank объявляет о выплате доходов по именным зеленым облигациям
В&nbsp;Караколе открылся бесплатный коворкинг-центр от&nbsp;Beeline В Караколе открылся бесплатный коворкинг-центр от Beeline
6 сентября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 сентября, вторник
23:45
Mercedes-Benz представил вседорожный универсал E-Class
23:04
Готовимся к PISA. В Кыргызстане проведут пробное тестирование восьмиклассников
22:43
Езда по встречке. Правила дорожного движения постоянно нарушают на улице Фучика
22:22
На реке Гульча построят новую малую ГЭС за средства РКФР
22:02
В Бишкеке завершен капитальный ремонт дороги на улице Айкол