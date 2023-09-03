Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и Джети-Огузское ущелье

К сожалению, лето закончилось. Для многих начались трудовые будни и школа. Но воспоминания о жарких отпускных днях наверняка еще долго будут греть. А какой отпуск в Кыргызстане без Иссык-Куля? Поэтому в этом выпуске вновь только о нем.

Вместе с постоянным нашим автором Анарой Джорабаевой отправимся на южный берег озера.

Там же, в Джети-Огузском районе, свои прекрасные фотографии сделал местный житель Василий Павлов.

Еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов побывал в Джети-Огузском ущелье, где не забыл сделать фотографии, а после поделился ими с читателями 24.kg.

Надеемся, что фотографии наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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