Боомское ущелье расчищено от гололеда, проезд свободен

Боомское ущелье расчищено от гололеда. Дорога свободна, заторов автотранспорта нет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций

«С утра, действительно, был гололед, поскольку за ночь выпало около 3 сантиметров снега. Наши сотрудники находятся в Боомском ущелье с трех часов ночи. Провели и продолжают проводить очистку трассы и ее подсыпку песком и солью. Единственный затор произошел из-за сломавшейся грузовой машины, которую достаточно быстро отбуксировали, чтобы она не создавала помеху движению», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что для подсыпки автотрассы заготовлены 84 тонны соли и 70 тонн песка. На круглосуточном дежурстве находятся самосвал и манипулятор.

Напомним, ранее пользователи соцсетей опубликовали видео и фотографии затора, образовавшегося сегодня в Боомском ущелье. Они также пожаловались на то, что Минтранс не расчищает трассу от наледи.

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