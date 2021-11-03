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Агент 024

В Бишкеке припарковавшийся на тротуаре водитель на замечание ответил грубостью

Припарковавшийся на тротуаре в микрорайоне «Тунгуч» возле дома № 62 водитель на замечание прохожих ответил грубостью. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Очередной раз зафиксировали нарушение ПДД (парковка на тротуаре). При съемке нарушения водитель BMW 523 c госномером 08KG059AIX проявил хамское агрессивное поведение. Владелец авто вместо того, чтобы признать свою вину, вел себя абсолютно неадекватно, переходя на личности. При этом ругался при детях и моей пожилой матери», — написал автор видео.

Он просит ГУОБДД отреагировать на этот инцидент и оштрафовать нарушителя.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/212552/
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