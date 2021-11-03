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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчане вновь жалуются на такси на остановках

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Малдыбаева в 10-м микрорайоне водитель грузового авто остановился на пешеходном переходе.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В микрорайоне «Аламедин-1» машину оставили на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого автомобиля также припарковался на пути у пешеходов.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Бишкек в хаосе. Нет контроля от мэрии. Где хотят, как хотят, стоят таксисты», — написал автор фото.

Машина стояла на остановке общественного транспорта.

«Эта автомашина перекрыла дорогу пешеходам. Встала на тротуар на улице Араванской в Оше. Пешеходам приходилось обходить ее», — написал житель южной столицы.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/212526/
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