Чудаки парковки. Бишкекчане вновь жалуются на такси на остановках

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На улице Малдыбаева в 10-м микрорайоне водитель грузового авто остановился на пешеходном переходе.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В микрорайоне «Аламедин-1» машину оставили на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого автомобиля также припарковался на пути у пешеходов.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Бишкек в хаосе. Нет контроля от мэрии. Где хотят, как хотят, стоят таксисты», — написал автор фото.

Машина стояла на остановке общественного транспорта.

«Эта автомашина перекрыла дорогу пешеходам. Встала на тротуар на улице Араванской в Оше. Пешеходам приходилось обходить ее», — написал житель южной столицы.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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