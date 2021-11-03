Чудаки парковки. Бишкекчане вновь жалуются на такси на остановках

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На улице Малдыбаева в 10-м микрорайоне водитель грузового авто остановился на пешеходном переходе.
В микрорайоне «Аламедин-1» машину оставили на тротуаре.
Владелец этого автомобиля также припарковался на пути у пешеходов.
«Бишкек в хаосе. Нет контроля от мэрии. Где хотят, как хотят, стоят таксисты», — написал автор фото.
Машина стояла на остановке общественного транспорта.
«Эта автомашина перекрыла дорогу пешеходам. Встала на тротуар на улице Араванской в Оше. Пешеходам приходилось обходить ее», — написал житель южной столицы.
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