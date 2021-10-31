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Мгновения жизни. Осень в парке имени Ататюрка и река Сох

На дворе воскресенье и очередной выпуск рубрики «Мгновения жизни». Сегодня мы окунемся в золотую осень и посетим несколько регионов страны.

Отправная точка по традиции — Бишкек. Золотую осень наблюдал в парке имени Ататюрка Николай Манаковский.

Выбираемся из города и отправляемся в любимое многими Ала-Арчинское ущелье. Фотографии в конце сентября сделал Мамасалы Ташматов, поэтому дыхание осени здесь едва заметно.

Останемся в ущелье и заглянем в березовую рощу. Здесь еще летом побывал Бакыт Шукуралиев.

Теперь отправимся на южный берег Иссык-Куля. Фотографии из родного Джети-Огузского района прислал наш постоянный автор Василий Павлов.

«Добрый день! Хочу поделиться красивыми фотографиями из поездки вверх по реке Сох Баткенской области», — написал в редакцию геолог из Оша Максим Каравашкин.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это легко.

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Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и Ала-Арчинское ущелье

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Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211978/
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