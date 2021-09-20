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Пробки в Бишкеке. Водители просят сделать всю улицу Исанова односторонней

На улице Исанова, в месте, где она становится двусторонней, образуются пробки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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По его словам, так как параллельная улица Тоголока Молдо односторонняя, то вся нагрузка ложится именно на Исанова.

Бишкекчанин обращался в мэрию и ГУОБДД КР, однако никакой реакции к решению проблемы нет.

«Вместе с этим большие пробки и необдуманное транспортное движение в городе приводят к сильному загрязнению воздуха и затратам водителей на топливо», — написал он.

Ранее читатели просили поставить дополнительную секцию светофора на перекрестках улиц Боконбаева и проспекта Манаса, а также улиц Медерова и Байтика Баатыра.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/207639/
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