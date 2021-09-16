Нет транспорта. Бишкекские школьники не могут уехать с остановок домой

В Бишкеке школьники не могут добраться до дома после учебы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По их словам, дети, обучающиеся во вторую смену, до сих пор стоят на остановке на пересечении проспекта Манаса и улицы Боконбаева. «Вечером общественного транспорта мало, многие троллейбусы и автобусы уже не идут по своим маршрутам», — пишут горожане.
В управлении Патрульной службы милиции столицы 24.kg сказали, что на данном участке дорогу не перекрывали.
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