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Агент 024

Нет транспорта. Бишкекские школьники не могут уехать с остановок домой

В Бишкеке школьники не могут добраться до дома после учебы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По их словам, дети, обучающиеся во вторую смену, до сих пор стоят на остановке на пересечении проспекта Манаса и улицы Боконбаева. «Вечером общественного транспорта мало, многие троллейбусы и автобусы уже не идут по своим маршрутам», — пишут горожане.

В управлении Патрульной службы милиции столицы 24.kg сказали, что на данном участке дорогу не перекрывали.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/207378/
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