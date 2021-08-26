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В Бишкеке отремонтировали тротуар, но ходить по нему все равно невозможно

В Бишкеке отремонтировали тротуар на одной из улиц, однако ходить по нему пешеходы все равно не смогут — путь перекрывают два столба. Об этом 24.kg рассказал житель столицы Данияр Каримов.

Данияра Каримова
Фото Данияра Каримова. Вопрос: что появилось здесь раньше — столбы или тротуар

«Эти столбы находятся на улице Кудрука на отрезке между улицами Исанова и Тоголока Молдо. Что мешало перенести их на край обочины дороги, непонятно. Теперь по обочине столбы обходят пешеходы», — сказал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/205200/
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