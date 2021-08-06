22:13
USD 84.71
EUR 100.27
RUB 1.16
Агент 024

Отсутствие поливной и питьевой воды в Ак-Суу. Чиновники ответили отпиской

Глава Московского района Чуйской области Ниязбек Козуев ответил жителям села Ак-Суу, пожаловавшимся в 24.kg на отсутствие питьевой и поливной воды. Об этом редакции сообщил читатель.

«На наше требование разобраться чиновник ответил откровенной отпиской. Мол, провели разъяснительную работу с жителями о том, что поливать огороды питьевой водой из крана нельзя. И сообщили, что за арычной — поливной водой к ним якобы никто не обращался. Но как за ней обращаться, когда вся ирригационная система села разрушена. Вода просто не доходит до нас», — возмущен житель села Ак-Суу.

Собеседник редакции отметил, что вопрос законности квитанций за оплату воды, не подкрепленных чеками, местными чиновниками и правоохранителями даже не рассматривался.

Напомним, 28 июля жители села Ак-Суу Чуйской области обратились в редакцию с жалобами на отсутствие воды, а также на сомнительные квитанции по оплате за не оказанную по факту услугу.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/203289/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
На затянувшийся ремонт улиц Матросова и Жукеева-Пудовкина жалуются бишкекчане
Из-за коррупционного скандала бишкекчане остались без отремонтированной улицы
Засуха в Кыргызстане. 90 процентов скважин республики заброшены
В Минсельхозе рассказали, как готовятся к засухе следующего года
Последствия засухи. Урожай зерновых, по прогнозам, снизится до 35 процентов
Бишкекчанку затравили в интернете за фотографию из корейского ресторана
Олимпиада-2020. Реакция болельщиков на выход в финал борца Акжола Махмудова
МЧС предупреждает об опасности. В Сокулукском районе прорвало горное озеро Акпай
Митинг фермеров Чуйской области. Вопрос подачи воды решен
Проблемы с поливом. Распределяют всю имеющуюся воду, заверяют чиновники
Популярные новости
Бишкекчанку затравили в&nbsp;интернете за&nbsp;фотографию из&nbsp;корейского ресторана Бишкекчанку затравили в интернете за фотографию из корейского ресторана
Горожан обманули на&nbsp;8&nbsp;миллионов сомов. Предполагаемые аферисты скрылись в&nbsp;Москве Горожан обманули на 8 миллионов сомов. Предполагаемые аферисты скрылись в Москве
Немецкий экскаваторщик поссорился с&nbsp;работодателями и&nbsp;жестоко им&nbsp;отомстил Немецкий экскаваторщик поссорился с работодателями и жестоко им отомстил
Олимпиада-2020. Реакция болельщиков на&nbsp;выход в&nbsp;финал борца Акжола Махмудова Олимпиада-2020. Реакция болельщиков на выход в финал борца Акжола Махмудова
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
6 августа, пятница
21:47
В Чолпон-Ате за проезд на дикий пляж берут плату В Чолпон-Ате за проезд на дикий пляж берут плату
21:22
Отсутствие поливной и питьевой воды в Ак-Суу. Чиновники ответили отпиской
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 августа: без осадков
20:39
ООН: Нужно еще 11 миллиардов доз вакцин, чтобы покончить с пандемией
20:29
Глава кабмина посетил пострадавшие от схода селя районы Иссык-Кульской области