Отсутствие поливной и питьевой воды в Ак-Суу. Чиновники ответили отпиской

Глава Московского района Чуйской области Ниязбек Козуев ответил жителям села Ак-Суу, пожаловавшимся в 24.kg на отсутствие питьевой и поливной воды. Об этом редакции сообщил читатель.

«На наше требование разобраться чиновник ответил откровенной отпиской. Мол, провели разъяснительную работу с жителями о том, что поливать огороды питьевой водой из крана нельзя. И сообщили, что за арычной — поливной водой к ним якобы никто не обращался. Но как за ней обращаться, когда вся ирригационная система села разрушена. Вода просто не доходит до нас», — возмущен житель села Ак-Суу.

Собеседник редакции отметил, что вопрос законности квитанций за оплату воды, не подкрепленных чеками, местными чиновниками и правоохранителями даже не рассматривался.

Напомним, 28 июля жители села Ак-Суу Чуйской области обратились в редакцию с жалобами на отсутствие воды, а также на сомнительные квитанции по оплате за не оказанную по факту услугу.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.