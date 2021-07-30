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Агент 024

Сель в Тонском районе. В Сети появилось видео ночной стихии

В Сети появилось видео начала селя, сошедшего ночью в Тонском районе. Снятые очевидцем в селе Оттук кадры опубликовал Telegram-канал «Короче».

Напомним, сегодня в 4.30 в Иссык-Кульской области, в Балыкчи, на перевале Кескен-Бель, в селах Кара-Талаа и Оттук Тонского района обильные дожди вызвали сели.

На северном и южном побережьях размыты трассы Бишкек — Каракол и Балыкчи — Каракол. Движение по ним затруднено. На место происшествия срочно выехал глава МЧС Бообек Ажикеев.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202650/
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