В Таласе детские сады закрыты на карантин. Родители требуют открыть их

В Таласе родители требуют открыть государственные детские сады. По словам читателя 24.kg, все государственные дошкольные учреждения города закрыты на карантин.

«С 1 июля закрыты государственные сады, а частные работают. Родители вынуждены пристраивать детей к частникам и переплачивать втридорога. Но при этом остальные общественные места и заведения открыты. В чем логика? Пусть откроют государственные сады хотя бы для детей госслужащих и работающих родителей со справкой с места работы», — отметил он.

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