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Агент 024

На затянувшийся ремонт улицы Койбагарова жалуются бишкекчане

Жители Бишкека возмущены тем, что столичная мэрия уже четвертый месяц не может закончить ремонт улицы Койбагарова. По их словам, дорожные рабочие за все это время появились здесь от силы десять раз.

«В основном работа простаивает. За этот период можно было сделать не одну дорогу, а они не могут завершить небольшой участок от улицы Жукеева-Пудовкина до Юнусалиева. Четвертый месяц улица закрыта. Скорая помощь не может доехать к пациентам, врачам приходится носить людей на руках. Мы, местные жители, в шоке от того, как работает подрядчик», — сообщил редакции читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/201145/
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