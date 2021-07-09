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Агент 024

Бишкекская ТИК об избирательном участке, открытом в реабилитационном центре

В Бишкекской ТИК ответили по поводу избирательного участка, открытого на территории городского реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ведомстве уверяют, риска заражения посетителей центра коронавирусом нет.

«В марте 2020 года в связи с распространением COVID-19 указанный реабилитационный центр, расположенный на территории Свердловского района, был закрыт и по сей день не функционирует, не осуществляет прием пациентов», — сообщили редакции.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Напомним, ранее в 24.kg обратился читатель, выразивший опасения по поводу открытия в центре участка для голосования.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/200369/
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