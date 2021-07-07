На трассе Бишкек — аэропорт «Манас» частично не горят фонари. Об этом 24.kg сообщил читатель.
Он недоумевает, почему по трассе такого значения темно уже довольно долгое время. «Какое первое впечатление у иностранных граждан, прилетевших в Кыргызстан?» — написал он.
В пресс-службе Минтранса пояснили, что сгорела трансформаторная подстанция, поэтому света нет «всего на протяжении 100 метров». Идут ремонтные работы.
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