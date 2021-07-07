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Агент 024

На трассе Бишкек — аэропорт «Манас» не горят фонари

На трассе Бишкек — аэропорт «Манас» частично не горят фонари. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он недоумевает, почему по трассе такого значения темно уже довольно долгое время. «Какое первое впечатление у иностранных граждан, прилетевших в Кыргызстан?» — написал он.

В пресс-службе Минтранса пояснили, что сгорела трансформаторная подстанция, поэтому света нет «всего на протяжении 100 метров». Идут ремонтные работы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/200230/
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