На трассе Бишкек — аэропорт «Манас» частично не горят фонари. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он недоумевает, почему по трассе такого значения темно уже довольно долгое время. «Какое первое впечатление у иностранных граждан, прилетевших в Кыргызстан?» — написал он.

В пресс-службе Минтранса пояснили, что сгорела трансформаторная подстанция, поэтому света нет «всего на протяжении 100 метров». Идут ремонтные работы.

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