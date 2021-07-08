Бишкекчане просят мэрию переместить мусорные баки от дома на улице Панфилова

Жители дома на улице Панфилова в Бишкеке просят мэрию переместить мусорные баки. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Обращались с просьбой перенести мусорные контейнеры. Но ответа так и не получаем в течение трех лет. Согласно Правилам благоустройства Бишкека, «контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 метров», — рассказали они.

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