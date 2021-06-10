Пробки в Бишкеке. Водители просят отрегулировать светофор на улице Профсоюзной

Водители просят отрегулировать светофор на перекрестке улиц Профсоюзной и Фучика в Бишкеке. Видео 24.kg прислал читатель.

«На въезде в город со стороны аэропорта «Манас» постоянная пробка. Транспорт не может нормально въехать в город. По 20 минут на Фрунзе стоят все в пробке, а на улице Профсоюзной машин нет», — написал он.

По словам читателя, такая ситуация практически весь день, а не только в часы пик.

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