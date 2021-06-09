Бишкектеплосеть полностью восстановит дорожное покрытие на улице Фрунзе

Бишкектеплосеть полностью восстановит дорожное покрытие в районе пересечения улиц Фрунзе и Достоевского. Об этом 24.kg сообщили в ОАО.

По его данным, по плану на 2021-2022 годы в рамках кыргызско-китайского гранта запланирован ремонт более 70 километров дорожного покрытия, а у ОАО «Бишкектеплосеть» хватает средств на замену только 3,9 километра коммуникаций.

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«Учитывая существенную разницу в объемах укладки асфальта и ремонтных работ, значительная часть изношенных инженерных сетей остается под новым покрытием. По этой причине часто возникает вынужденная необходимость вскрытия нового асфальта, как на пересечении улиц Фрунзе и Достоевского, где меняют вышедшую из строя запорную регулирующую арматуру», — отметили в Бишкектеплосети.

После завершения работ дорожное покрытие будет восстановлено в соответствии со всеми нормами с гарантией на два года. Согласно выданному ордеру УКС мэрии Бишкека, работы будут завершены до 11 июня.