В Бишкеке на бульваре Эркиндик распиливают деревья

В Бишкеке на бульваре Эркиндик распиливают березы. Об этом в социальных сетях сообщают жители столицы.

«Зачем на бульваре Эркиндик сегодня пилят березы? Скамеек не хватает или поливать нечем?» — задается вопросом автор публикации.

В пресс-службе мэрии Бишкека сообщили 24.kg, что это нездоровые деревья и сухостой, который при непогоде может навредить линиям электропередачи и автомобилям.

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