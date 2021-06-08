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Агент 024

В Бишкеке на бульваре Эркиндик распиливают деревья

В Бишкеке на бульваре Эркиндик распиливают березы. Об этом в социальных сетях сообщают жители столицы.

«Зачем на бульваре Эркиндик сегодня пилят березы? Скамеек не хватает или поливать нечем?» — задается вопросом автор публикации.

В пресс-службе мэрии Бишкека сообщили 24.kg, что это нездоровые деревья и сухостой, который при непогоде может навредить линиям электропередачи и автомобилям.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/196892/
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