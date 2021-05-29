Плодовые деревья в Сокулукском районе сохнут. Нет воды для полива

В дачном поселке села Новое Сокулукского района гибнут плодовые деревья из-за отсутствия воды. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Мы, жители дачного поселка (старое название Плодопитомник), недовольны нерациональным распределением поливной воды в весенне-летний период. В момент, когда саженцам остро необходима вода, в лотке ее нет. Нет и четкого графика полива. Воды не бывает ни днем, ни вечером. В это же самое время в соседних селах вода имеется с избытком», — написал он.

«Деревья гибнут! Только у меня в саду погибает больше 400 деревьев. Мы в отчаянии. Это единственный источник заработка для сотен садоводов. Айыл окмоту бездействует. Наше село входит в Кызыл-Тууский айыльный округ», — сообщил читатель.

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