Возле средней школы № 62 в Бишкеке въезд во двор закрыли законно

Возле средней школы № 62 въезд во двор закрыли на законных основаниях. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

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«По информации управления землепользования и строительства, шлагбаум установлен на территории школы согласно Государственному акту о праве бессрочного (без указания срока) пользования земельным участком», — отметили в муниципалитете.

Напомним, ранее читатель просил выяснить, на каких основаниях закрыли въезд.

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