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Агент 024

Пассажир троллейбуса в Бишкеке устроил скандал из-за медицинской маски

В Бишкеке пассажир троллейбуса № 2 устроил скандал из-за медицинской маски. Водитель и окружающие пытались призвать его к соблюдению санитарных норм, но безрезультатно. Об этом 24.kg сообщила очевидец Салтанат Калдыбаева.

«Его сначала по-человечески просили надеть маску, парень наотрез отказался. Попросили милиционера убедить человека. Тот вежливо попросил. Но парень по-прежнему настаивал на своем. Водитель троллейбуса отказался следовать по маршруту, пока нарушитель не наденет маску или не покинет транспорт. Все пассажиры были вынуждены попросить парня их не задерживать. Выходя из троллейбуса, он всех обматерил — милиционера, водителя и пассажиров», — рассказал она.

Напомним, сегодня в Кыргызстане выявили еще 345 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 944 заболевших. Скончались 1 тысяча 598 человек.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/192011/
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