Фермеры стали гоняться за тигром. Что из этого вышло

Центр «Амурский тигр» опубликовал видео, как китайские фермеры гонялись на автомобиле за тигром.

«Из Китая в Россию, в районе села Турий Рог на северо-западном берегу озера Ханка зашел тигр. Хорошо провел время и спустя какое-то время пошел обратно в Поднебесную. Но вот незадача: попал на обратном пути в незнакомый ландшафт и заплутал среди фермерских участков. Выход сразу не нашел и попал на глаза людям», — говорится на страничке центра в социальной сети.⠀

Жители Поднебесной гонялись за тигром на автомобиле. В итоге одну машину немного помял, а женщину, зачем-то вышедшую преградить ему путь, аккуратно положил на землю.

Как сообщается, тигра в итоге отловили прибывшие на место специалисты.

«Мораль: не провоцируйте крупного хищника и не пытайтесь самостоятельно что-то там решить с ним, звоните специалистам», — делают вывод специалисты центра «Амурский тигр».