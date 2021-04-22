На улице Куренкеева в Бишкеке сделали стоянку, несмотря на запрещающие знаки

На улице Куренкеева организовали стоянку, несмотря на запрещающие знаки. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Из-за сложившейся ситуации пострадал уже не один ребенок. Мы требуем сделать тротуар для пешеходов. Нам страшно за жизнь своих детей. Водители маршруток и такси устроили стихийную стоянку. Они нарушают общественный порядок, а мэрия продолжает закрывать на это глаза. Несколько раз водители маршруток сбивали детей», — написала она.

Жители улиц Куренкеева и Каспийской писали письма в мэрию Бишкека, однако проблема остается нерешенной.

Они просят заасфальтировать дороги и сделать тротуар.

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