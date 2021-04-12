Лепешку из будущего купил в одном из магазинов бишкекчанин

В одном из магазинов сети «Народный» 11 апреля продали лепешку, изготовленную, согласно печати на упаковке, 12 апреля. Фотографию 24.kg прислал читатель.

«Товар куплен вечером 11 апреля. И испекли явно не вечером», — написал он.

Представитель сети магазинов сообщил 24.kg, что уже проведена работа с сотрудниками супермаркета, чтобы подобные ситуации не случались в дальнейшем, а также усилен контроль при приемке товаров.

В компании-производителе отметили, что на датере было некорректно выставлено число по вине работника, отвечающего за пакетировку продукции.

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