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Агент 024

Лепешку из будущего купил в одном из магазинов бишкекчанин

В одном из магазинов сети «Народный» 11 апреля продали лепешку, изготовленную, согласно печати на упаковке, 12 апреля. Фотографию 24.kg прислал читатель.

«Товар куплен вечером 11 апреля. И испекли явно не вечером», — написал он.

Представитель сети магазинов сообщил 24.kg, что уже проведена работа с сотрудниками супермаркета, чтобы подобные ситуации не случались в дальнейшем, а также усилен контроль при приемке товаров.

В компании-производителе отметили, что на датере было некорректно выставлено число по вине работника, отвечающего за пакетировку продукции.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/189703/
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