В КР на более чем 40 процентов выросло производство хлебобулочных изделий

В Кыргызстане на более чем 40 процентов выросло производство хлебобулочных изделий в период с января по октябрь 2025 года.

Согласно статистическому анализу, объем производства составил 12 миллиардов 266,7 миллиона сомов. В прошлом году за аналогичный период эта цифра составляла 8 миллиардов 564,2 миллиона сомов.

Ранее завсектором ценообразования управления антимонопольной, конкурентной политики и ценообразования Министерства экономики и коммерции Назина Алыкулова рассказала о мерах, принимаемых для сдерживания темпов роста цен на социально значимые товары.

По ее словам, перечень такой продукции утвержден постановлением кабинета министров 8 сентября 2023 года, на них может быть введено временное госрегулирование цен на внутреннем рынке.

Перечень состоит из 16 товаров, 11 из которых являются продовольственными: мука, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, растительное и сливочное масло, мясо, сахар-песок, рис, макаронные изделия, яйца, овощи (картофель, морковь, лук). Сейчас продолжается госрегулирование цен на мясо, установлена предельная стоимость.