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Агент 024
Сюжет: Выборы - 2021

В Ноокате сломалась автоматическая урна. Избиратели бросали бюллетени в коробку

На избирательном участке № 5413 в селе Кок-Жар Ноокатского района сегодня утром вышла из строя автоматическая считывающая урна. Избирателям предложили бросать бюллетени в картонную коробку. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В УВД Ошской области 24.kg проинформировали, что в 9.50 двое избирателей попытались проголосовать, но урна по неизвестным причинам не стала принимать бюллетени. Не дождавшись того, когда АСУ починят, граждане сказали, что торопятся на работу, оставили свои бюллетени в коробке и ушли. Составлены акты, АСУ починили. Позже наблюдатели положили эти два бюллетеня в считывающую урну.

Напомним, граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/189566/
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