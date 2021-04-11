Местные выборы. Массовый подвоз солдат на участок прокомментировала ЦИК

В Бишкеке на избирательный участок № 1017 на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо привезли военнослужащих. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Солдат привезли на участок для голосования

Автор фото интересуется, является ли такой подвоз солдат нарушением избирательного законодательства.

В ЦИК уточнили, что обеспечение доставки военнослужащих срочной службы для участия в голосовании не запрещается. Это обычная практика. Однако избирать депутатов БГК могут только те из них, у кого есть прописка в столице.

«В референдуме по принятию новой Конституции солдаты, сотрудники правоохранительных органов и члены ЦИК могут участвовать по месту своего фактического нахождения в день голосования. Такова норма закона», — пояснил член избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров.

Сегодня в Бишкеке, Оше и еще 26 городах и 420 аймаках проходят выборы депутатов местных кенешей, а также референдум по принятию проекта новой Конституции.