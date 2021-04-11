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Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Массовый подвоз солдат на участок прокомментировала ЦИК

В Бишкеке на избирательный участок № 1017 на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо привезли военнослужащих. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Солдат привезли на участок для голосования

Автор фото интересуется, является ли такой подвоз солдат нарушением избирательного законодательства.

В ЦИК уточнили, что обеспечение доставки военнослужащих срочной службы для участия в голосовании не запрещается. Это обычная практика. Однако избирать депутатов БГК могут только те из них, у кого есть прописка в столице.

«В референдуме по принятию новой Конституции солдаты, сотрудники правоохранительных органов и члены ЦИК могут участвовать по месту своего фактического нахождения в день голосования. Такова норма закона», — пояснил член избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров.

Сегодня в Бишкеке, Оше и еще 26 городах и 420 аймаках проходят выборы депутатов местных кенешей, а также референдум по принятию проекта новой Конституции.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/189545/
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