Раскрыли убийство и оставили мусор. Сельчане возмущены действиями милиции

«Громкое убийство Айзады Канатбековой, которое произошло, вероятно, вблизи нашего села, милиция раскрыла. Но зачем мусорить?» — возмущены местные жители. Фотосвидетельство они прислали в редакцию 24.kg.

По их словам, после того как чабан сообщил об автомашине, стоящей в поле, приехало много людей в форме и штатском. Они проводили следственно-оперативные мероприятия.

«Побросали окровавленные перчатки, окурки, салфетки. Ну разве так можно?» — возмущены жители села Арашан.

«Мы все понимаем. После такого шума, после похищения несчастной девушки, сотрудники милиции выполняли свою работу, но зачем сорить? Столько мусора оставили после себя. Мы все возмущаемся, что экология в опасности. Но сами своими руками природу засоряем. Сотрудники правоохранительных органов должны пример подавать, как соблюдать чистоту. А они что делают?» — написали сельчане.