На состояние тротуара по улице Тоголока Молдо жалуется бишкекчанка

Бишкекчанка пожаловалась на тротуар на пересечении улиц Тоголока Молдо и Куренкеева. Фотографии она прислала в редакцию 24.kg.

По ее словам, после сноса пристройки у магазина хозяева не убрали строительный мусор и теперь тротуар закрыт толстым слоем грязи.

«Раньше здесь был нормальный тротуар с брусчаткой. Теперь невозможно проехать с ребенком на коляске, в дождливую погоду слякоть, торчат куски кирпича и камня. Прошу, пожалуйста, повлиять, посодействовать в очистке территории тротуара», — написала она.

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