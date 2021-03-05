Жители Аламединского района просят восстановить разрушенный селевым потоком мост

Жители села Таш-Добо Аламединского района Чуйской области просят восстановить мост, разрушенный селевым потоком. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, мост, соединяющий две улицы, местные жители строили за свой счет. Однако весной 2020 года его разрушили селевые потоки. После этого МЧС демонтировал его.

«Проходить через глубоко вырытый арык очень опасно. Просили руководство местного айыл окмоту восстановить, но положительного ответа не дождались. Поэтому мы вынуждены открыто обращаться с просьбой о помощи», — говорят жители.