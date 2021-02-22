22:50
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Агент 024

Матери-одиночки и инвалиды просят помочь с ремонтом. У них затопило квартиры

В многоквартирном доме на улице Кольбаева в Бишкеке постоянно затапливает коридор и квартиры на нескольких этажах. Жители просят помочь им заменить трубы и починить крышу здания. Об этом 24.kg рассказала проживающая в доме Инабат Ахматова.

По ее словам, в доме 133 квартиры.

«На протяжении шести-семи лет у нас затапливает коридор. Там есть электрический щит, поэтому боимся за своих детей. Здесь в основном живут матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды. Для ремонта с каждой семьи требуется по 7 тысяч сомов, но у нас нет таких денег. Поэтому просим неравнодушных граждан помочь нам», — сказала Инабат Ахматова.

Контакты Инабат Ахматовой: 0703989630.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/184234/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Новый монитор позволит слепым пользователям «видеть» картинки пальцами
Депутаты парламента сами потратились на новые двери в здании «Белого дома»
Детей с ограниченными возможностями здоровья поздравили активисты села Кенеш
В Бишкеке запускают карту доступности для лиц с инвалидностью
Строительство больницы в Кара-Суйском районе почти завершено
Инвалидность ребенка можно предотвратить в утробе: что рекомендуют врачи
В тюрьмах нарушаются права ЛОВЗ. Сотрудники института омбудсмена проверили
Депутаты парламента получили зарплату за октябрь и ноябрь в полном объеме
В парламенте предлагают восстановить компьютеры за счет депутатов
Талант Мамытов пообещал выполнение государством обязательств перед инвалидами
Популярные новости
В&nbsp;Оше митингуют против задержания таможенника Райымбека Матраимова В Оше митингуют против задержания таможенника Райымбека Матраимова
Водитель пожаловался на&nbsp;произвол автоинспекторов в&nbsp;Нарыне Водитель пожаловался на произвол автоинспекторов в Нарыне
Мы&nbsp;оплатим ремонт. Неравнодушные бишкекчане переживают за&nbsp;скульптуру барса Мы оплатим ремонт. Неравнодушные бишкекчане переживают за скульптуру барса
Малышей в&nbsp;детсаду кормят продуктами с&nbsp;плесенью. Родители требуют разбирательства Малышей в детсаду кормят продуктами с плесенью. Родители требуют разбирательства
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
22 февраля, понедельник
22:38
Матери-одиночки и инвалиды просят помочь с ремонтом. У них затопило квартиры Матери-одиночки и инвалиды просят помочь с ремонтом. У ...
22:15
В Ат-Башинском районе благодаря предпринимателям открыт центр гемодиализа
21:42
Отобрал iPhone у жителя «Колмо». Подозреваемого задержали
21:23
Мэрия обещает отремонтировать тротуар на улице Байтика Баатыра весной
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 февраля: местами дожди, снег