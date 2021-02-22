Матери-одиночки и инвалиды просят помочь с ремонтом. У них затопило квартиры

В многоквартирном доме на улице Кольбаева в Бишкеке постоянно затапливает коридор и квартиры на нескольких этажах. Жители просят помочь им заменить трубы и починить крышу здания. Об этом 24.kg рассказала проживающая в доме Инабат Ахматова.

По ее словам, в доме 133 квартиры.

«На протяжении шести-семи лет у нас затапливает коридор. Там есть электрический щит, поэтому боимся за своих детей. Здесь в основном живут матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды. Для ремонта с каждой семьи требуется по 7 тысяч сомов, но у нас нет таких денег. Поэтому просим неравнодушных граждан помочь нам», — сказала Инабат Ахматова.

Контакты Инабат Ахматовой: 0703989630.