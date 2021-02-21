Мгновения жизни. Бишкекские облака и зимний перевал Кара-Гоо

Зима постепенно отступает, но еще окончательно не сдается. Поэтому у нас еще присутствуют зимние фотографии, но мы решили вспомнить и о теплых деньках в преддверии весны.

Сначала немного полюбуемся на облака, которые попались в Бишкеке Нурайым Тологоновой.

Выберемся за город, где еще лежат снег и лед, но такое яркое солнце. Его лучи и смогла поймать в Ала-Арчинском ущелье Людмила Ромашка.

Фото Людмилы Ромашка. Ала-Арчинское ущелье

Немного морозного, снежного и декабрьского Токмака нам прислала Назира Альмухамедова.

Фото Назиры Альмухамедовой. Зимний Токмак

В Иссык-Кульской области полюбуемся вершиной Ала-Кель, которая возвышается рядом с одноименным озером. Так далеко забрался Александр Сухарев.

Фото Александра Сухарева. Вершина Ала-Кель

«Представляю фото одного из красивейших и сложнейших перевалов Кыргызстана — Кара-Гоо. Он находится на автомобильной дороге Нарын — Казарман», — рассказал об очередном путешествии один из постоянных авторов нашей рубрики Виктор Клейменов.

Продолжаем путешествовать, но уже и во времени. Токтогульское водохранилище снял на видео Урмат Чырмашев летом, когда ехал в Джалал-Абад.

Конечной остановкой сегодня у нас будет летний Кадамджай. Там побывала Барчинай Закиряева. Правда, хочется уже в лето?

Надеемся, наше небольшое путешествие не оставило вас равнодушными. И помните, что вы легко можете его разнообразить и стать авторами нашей рубрики «Мгновения жизни».

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