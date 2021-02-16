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Агент 024

В Бишкеке подрались пакистанцы. Одного из них ограбили на $1 тысячу

В Бишкеке в День всех влюбленных подрались граждане Пакистана. Видео инцидента распространяется в Сети.

По словам очевидцев, это произошло примерно в 01.00 возле общежития Международного университета Кыргызстана. Отмечается, что у одного из участников драки украли $1 тысячу.

В пресс-службе УВД Октябрьского района информацию подтвердили и сообщили, что задержали пятерых подозреваемых в грабеже.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/183680/
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