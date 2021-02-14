Мгновения жизни. Силуэты Бишкека и осенний Джети-Огуз

На дворе вновь воскресенье, значит, пришло время отправиться в виртуальное путешествие по Кыргызстану. Это возможно благодаря авторам рубрики «Мгновения жизни».

Начнем с Бишкека. Серию интересных фотографий столицы сделал Евгений.

Еще одно красивое фото в предгорьях Орловки сделал наш постоянный автор Владислав Ногай.

Фото Владислава Ногая. В предгорьях Орловки

А теперь с помощью Светланы Симоненко мы поменяем не только место следующей остановки, но и время года. Она предлагает нам окунуться в лето в Кегетинском ущелье.

Еще один наш постоянный автор — Людмила Ромашка — переносит нас в Иссык-Кульскую область. Барскаунское ущелье, где мы очутились, одно из самых живописных на южном берегу.

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, вы можете пополнить их число. Сделать это не сложно.

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