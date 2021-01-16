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Сюжет: COVID-19

Возобновление учебы в Бишкеке. Мэрия утверждает: дезсредств в школах хватает

«Все 97 школ и 87 садиков в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами, ковриками, неткаными полотнами (половыми тряпками) и другими средствами», — прокомментировали в мэрии Бишкека сообщение читателя, что родителей просят купить мыло, дезсредства и ведра.

По ее данным, в коридорах и учебных кабинетах установлены локтевые санитайзеры для ипользования учениками.

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«К родителям обращались с просьбой: если не трудно, обеспечить своего ребенка маленьким, индивидуальным санитайзером (чтобы ученик мог, например, им воспользоваться, выходя из общественного транспорта) и маской. Надеемся, родители понимают, что маленький индивидуальный санитайзер и маска — на сегодня такой же предмет личной гигиены, как зубная щетка и расческа», — отметили в муниципалитете.

В мэрии предположили, что могло произойти недопонимание, и пообещали разобраться.

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