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Агент 024
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Еще один бишкекчанин пожаловался на смену избирательного участка без его ведома

Еще одного жителя Бишкека отправили голосовать на избирательный участок, к которому он прежде не был приписан. Об этом читатель Тахир Дуйшеналиев сообщил 24.kg.

«Я живу возле средней школы № 70 и всю жизнь голосовал здесь. Никаких заявлений о том, что я хотел бы проголосовать в ином месте никогда не подавал. Сегодня пришел на избирательный участок и выяснил, что по непонятным причинам должен голосовать в жилмассиве «Ак-Босого». Мне так и не смогли объяснить причины, по которым это произошло», — рассказал он.

С аналогичной ситуацией в редакцию ранее обратился бишкекчанин Руслан Жумабеков. С той лишь разницей, что его отправили голосовать в жилмассив «Кок-Жар», в котором он также никогда не был прописан.

Избиратель из Джалал-Абадской области этим утром также пожаловалась на то, что не может проголосовать. Девушку, которая никогда не была на Иссык-Куле, отправили исполнять ее гражданский долг на избирательный участок в Тюпе.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/179374/
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